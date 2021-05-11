Банк России предложил блокировать счета мошенников для возврата украденных денег

Банком России разрабатывается законопроект, позволяющий автоматически блокировать переведенную на счет кибермошенников денежные средства и упрощающий судебную процедуру.

Банком России разрабатывается законопроект, позволяющий автоматически блокировать переведенную на счет кибермошенников денежные средства и упрощающий судебную процедуру.

По этому вопросу должна проходить ускоренная судебная процедура. Подобная система уже существует в Великобритании. Возврат денег может быть решен в судебном порядке без привлечения на заседание истца и ответчика. Об этом сообщил замначальника департамента информбезопасности регулятора Артем Сычев, информирует газета "Известия".

Издание сообщает, что мошенники в 50% случаев снимают украденные деньги в течение часа после перевода, в 47% это происходит через два-три часа, а в 3% деньги могут быть сняты в течение 24 часов. Кибермошенники для снятия денежных средств также могут использовать подставное лицо. Сегодня по закону нет оснований для блокировки средств, зачисленных на счет мошенника.