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6:34   11 Мая 2021
Общество

Банк России предложил блокировать счета мошенников для возврата украденных денег

Банк России предложил блокировать счета мошенников для возврата украденных денег

Банком России разрабатывается законопроект, позволяющий автоматически блокировать переведенную на счет кибермошенников денежные средства и упрощающий судебную процедуру.

По этому вопросу должна проходить ускоренная судебная процедура. Подобная система уже существует в Великобритании. Возврат денег может быть решен в судебном порядке без привлечения на заседание истца и ответчика. Об этом сообщил замначальника департамента информбезопасности регулятора Артем Сычев, информирует газета "Известия".

Издание сообщает, что мошенники в 50% случаев снимают украденные деньги в течение часа после перевода, в 47% это происходит через два-три часа, а в 3% деньги могут быть сняты в течение 24 часов. Кибермошенники для снятия денежных средств также могут использовать подставное лицо. Сегодня по закону нет оснований для блокировки средств, зачисленных на счет мошенника.

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#деньги #цб #мошенники

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