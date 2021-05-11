Глава Минприроды оценил объемы запасов нефти и газа в России

Обеспеченность запасов нефти при текущей добыче составляет 59 лет, природного газа — 103 года. Об этом заявил глава Минприроды Александр Козлов.

Обеспеченность запасов нефти при текущей добыче составляет 59 лет, природного газа — 103 года. Об этом заявил глава Минприроды Александр Козлов.

По словам Козлова, эти показатели обозначают среднюю обстановку по запасам на территории страны. Он отметил, что какие-то месторождения заканчиваются, а где-то ими еще не воспользовались. Министр акцентировал внимание на важности развития геологоразведки, в частности в труднодоступных местах. Об этом информирует РБК.

Россия способствует созданию новых рабочих мест в сфере добычи нефти и газа. Козлов отметил, что государство берет на себя часть обязательств компаний, помогая им увеличивать прибыль.