Экономист призвал малоимущих россиян не заниматься инвестированием

Гражданам с низким уровнем доходов лучше не заниматься инвестированием.

Гражданам с низким уровнем доходов лучше не заниматься инвестированием.

Ценные бумаги не принесут большого дохода низкооплачиваемым слоям населения. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов, передает "Вечерняя Москва".

"Пассивный доход — не рецепт для малоимущих. Для них эта игра не стоит свеч, поскольку для получения приличных денег нужно делать крупные первоначальные вложения" — сказал он.

Доход с инвестирования доступен тем людям, у которых заработок выше среднего. Они смогут сохранить и приумножить свои сбережения. Надежный доход можно получать с вложений в облигации федерального займа, недвижимость, корпоративные облигации крупных эмитентов.