Жители Словакии в ближайшие дни смогут вакцинироваться российским "Спутником V"

Словакия начнет применять в ближайшее время российскую вакцину против коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил вице-премьер и министр финансов республики Игор Матович.

Словакия начнет применять в ближайшее время российскую вакцину против коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил вице-премьер и министр финансов республики Игор Матович.

Препарат был проверен сертифицированной венгерской лабораторией и получил отличные оценки. Политик отметил, что прошли три месяца различных обструкций противниками российской вакцины. Начало вакцинации "Спутником V" в Словакии начнется в ближайшие дни. Об этом Матович написал на своей странице в Facebook.

Премьер Словакии отметил, что от России он уже получил согласие на начало проведения вакцинации жителей страны. Сообщалось, что 6 мая минздрав Словакии получил сведения о завершении испытаний российского препарата от венгерского партнерского ведомства.