"Козырь Путина": журналист Welt признал мощь российской армии после 9 Мая

Российская армия стала самым важным внешнеполитическим аргументом и "козырем" президента Владимира Путина, заявил корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.

Российская армия стала самым важным внешнеполитическим аргументом и "козырем" президента Владимира Путина, заявил корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.

Немецкий журналист лично приехал в Москву, чтобы побывать на параде Победы 9 мая. Его поразила организация мероприятия, посвященная 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, и мощь российской армии, которая является "сильнейшим аргументом" российского лидера.

«Укрепленная армия — это самый важный и самый эффективный внешнеполитический козырь Владимира Путина», — сказал он.

Напомним, что на Красную площадь в Москве вышли 12 тысяч солдат и офицеров, 191 боевая машина, а в небо над столицей поднялись 76 самолетов и вертолетов. Как и большинство западных СМИ, Welt назвал парад "своеобразным внутренним и внешнеполитическим посланием".