ХАМАС предъявил ультиматум Израилю и призвал отвести солдат от мечетей в Иерусалиме

Военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" дало Израилю два часа на вывод солдат из района мечети Аль-Акса.

Военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" дало Израилю два часа на вывод солдат из района мечети Аль-Акса.

Представитель ХАМАСА Абу Обайда в своем Telegram-канале написал, что если Израиль не прекратит осаду молящихся в мечети Аль-Акса, то должен ждет ответа со стороны военного крыла в течение двух часов.

Накануне он заявлял, что у Израиля есть время до 18.00 для вывода своих солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. После этой угрозы с территории сектора Газа были выпущены 150 ракет. Десятки боеголовок были перехвачены израильской системой ПРО "Железный купол".

Ответственность за ракетные атаки по Израилю взяло на себя военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам". Они подчеркивали, что это ответ на агрессию против священного Иерусалима и на "преследование палестинцев в Шейх Джаррахе и мечети Аль-Акса".