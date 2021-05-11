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3:24   11 Мая 2021
Общество

Норвежские медики порекомендовали отказаться от вакцин AstraZeneca и J&J

Норвежские медики порекомендовали отказаться от вакцин AstraZeneca и J&J

Отказаться от вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson во время прививочной кампании порекомендовал правительственный комитет экспертов Норвегии.

Директор Национального института общественного здравоохранения Норвегии (FHI) Камилла Столтенберг заявила, что на данный момент невозможно оценить риски использования вакцины против коронавируса Janssen компании J&J. Из-за этого сейчас непонятно, насколько препарат полезен. Об это сообщает телеканал NRK.

Однако медики посоветовали дать возможность делать прививки этими препаратами по желанию. В Норвегии эта вакцина не запущена к применению несмотря на то, что в ЕС препарат одобрили еще в марте 2021 года.

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#норвегия #медики #вакцина

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