Досрочные парламентские выборы в Армении назначили на 20 июня

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении досрочных парламентских выборов, которые состоятся 20 июня.

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении досрочных парламентских выборов, которые состоятся 20 июня.

Указ Саркисяна вступает в силу на следующий день после официальной публикации, то есть с 11 мая. Выборы пройдут через 40 дней после этого, 20 июня, в предусмотренные Конституцией сроки (между 30 и 45 днями после роспуска парламента). Новоизбранный парламент определит кандидата на должность премьер-министра.

Напомним, с ноября прошлого года Армения столкнулась с острым внутриполитическим кризисом из-за нагорнокарабахского конфликта. Вопрос проведения досрочных парламентских выборов появился сразу после подписания Россией, Азербайджаном и Арменией совместного заявления о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. На волне беспорядков и массовых протестов в Ереване премьер-министр Никола Пашинян вместе с правительством подал в отставку.