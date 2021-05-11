МИД РФ сообщило о встрече Лаврова с Алиевым в Баку

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров встретился в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщили в МИД РФ.

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров встретился в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщили в МИД РФ.

Лавров прибыл в азербайджанскую столицу в понедельник, 10 мая. О целях его поездки в Баку ранее рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Стороны во время переговоров, по словам Захаровой, должны рассмотреть широкий круг вопросов двустороннего и регионального сотрудничества Москвы и Баку.

За несколько дней до этого Лавров побывал в Ереване. В столице Армении он встретился со своим коллегой Арой Айвазяном и провел переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра республики Николом Пашиняном.