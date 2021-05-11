Семь человек пострадали в страшной аварии в Пензенской области

Пензенские спасатели разбираются с последствиями аварии с участием двух автомобилей. Есть пострадавшие.

Пензенские спасатели разбираются с последствиями аварии с участием двух автомобилей. Есть пострадавшие.

Инцидент произошел вечером 10 мая в Бессоновском районе, сообщили в региональном главке МЧС. Сообщение о происшествии на 651-м километре автодороги М5 "Урал" поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 20:49.

"Произошло столкновение двух транспортных средств. В результате дорожно-транспортного происшествия, к сожалению, имеются пострадавшие", — уточнили спасатели.

По некоторым данным, в ДТП пострадали семь человек. Участие в ликвидации последствий принимали 10 человек и три машины.