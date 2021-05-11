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1:42   11 Мая 2021
Политика

Правительство Британии анонсировало выступление королевы Елизаветы II

Правительство Британии анонсировало выступление королевы Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета II выступит с тронной речью во вторник в парламенте, представив программу правительства Бориса Джонсона.

В этот раз мероприятие пройдет менее торжественно из-за коронавирусных ограничений и недавней смерти супруга королевы принца Филиппа. Выступление королевы состоится в палате лордов, его смогут посетить только 74 человека.

В своей тронной речи королева, по информации местных СМИ, представит около 30 законопроектов правительства. Вероятнее всего, Елизавету будет сопровождать ее сын, наследник британского престола принц Уэльский Чарльз, заменявший своего отца принца Филиппа, который отошел от исполнения официальных обязанностей в 2017 году.

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#британия #королева #тронная речь

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