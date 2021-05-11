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1:09   11 Мая 2021
Происшествия

Зампрокурора Красносельского района Петербурга умер в Москве из-за проблем с сердцем

Зампрокурора Красносельского района Петербурга умер в Москве из-за проблем с сердцем

Заместитель прокурора Красносельского района Санкт-Петербурга Керим Сафаралиев скончался в московской квартире, которая находится на севере-востоке столицы.

Причинами смерти, по предварительным данным, стали проблемы с сердцем. Об этом РИА Новости сообщил информатор в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, тело Керима Сафаралиева без явных признаков насильственной смерти было найдено 8 мая в квартире, расположенной по адресу: Москва, улица Изумрудная, 65", — сказал источник агентства.

Он добавил, что Сафаралиев занимал должность зампрокурора Красносельского района Санкт-Петербурга. Тело погибшего обнаружил его друг, который является хозяином квартиры. Согласно текущим данным, причиной смерти является острая сердечная недостаточность.

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