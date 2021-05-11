NI сообщил о преимуществах России перед США при столкновении в Черном море

Российский военно-морской флот представляет серьезную угрозу для ВМС США в случае конфликта в Черном море, сообщили аналитики американских СМИ.

Российский военно-морской флот представляет серьезную угрозу для ВМС США в случае конфликта в Черном море, сообщили аналитики американских СМИ.

ВМС США часто используют эсминцы, разные надводные корабли, возможно, и подводные лодки для патрулирования Черного моря, что несколько раз создавало напряжение между Россией и США. В связи с этим, американские аналитики решили узнать, насколько большую угрозу представляет ВМФ России для флота США. Данные издания The National Interest передает "ПолитРоссия".

"Российский арсенал танков, истребителей и наземных вооружений, похоже, делает россиян гораздо более серьезным противником на суше, чем на море", — сообщил NI.

Американские эксперты утверждают, что российский флот в данный момент имеет один авианосец и 15 эсминцев. ВМС США владеют большим числом подобных кораблей, которые способны выполнять атакующие действия в море.

Но флот России обладает и другими кораблями: 85 корветов и 55 патрульных катеров могут наносить удары по противнику и находить подводные лодки. Они представляют угрозу для наземных объектов.

"Конечно, гораздо меньший флот надводных боевых кораблей поставит ВМФ России в явно невыгодное положение, если он столкнется с ВМС США", — сообщили аналитики США.

Следует учесть еще размер и изощренность российского подводного флота. ВМФ России используют до 64 субмарин. Современные отечественные подводные лодки могут сильно затруднить маневры надводных военных кораблей США.