0:18 11 Мая 2021Армия
Армия Израиля опровергла информацию о серии ракетных ударов по Тель-Авиву
Пресс-служба израильской армии опровергла информацию о ракетном обстреле Тель-Авива, который произвела группировка "Исламский джихад".
Пресс-служба израильской армии опровергла информацию о ракетном обстреле Тель-Авива, который произвела группировка "Исламский джихад".
Сотрудница пресс-службы армии обороны Израиля поделилась информацией с корреспондентом ТАСС.
"Эта информация не соответствует действительности. Тель-Авив сегодня (10 мая) ракетному обстрелу не подвергался", — сказала она
Некоторое время назад радиостанция в Палестине Donia Al-Watan поделилась информацией о серии ракетных ударов по Тель-Авиву.