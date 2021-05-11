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0:18   11 Мая 2021
Армия

Армия Израиля опровергла информацию о серии ракетных ударов по Тель-Авиву

Армия Израиля опровергла информацию о серии ракетных ударов по Тель-Авиву

Пресс-служба израильской армии опровергла информацию о ракетном обстреле Тель-Авива, который произвела группировка "Исламский джихад".

Сотрудница пресс-службы армии обороны Израиля поделилась информацией с корреспондентом ТАСС.

"Эта информация не соответствует действительности. Тель-Авив сегодня (10 мая) ракетному обстрелу не подвергался", — сказала она

Некоторое время назад радиостанция в Палестине Donia Al-Watan поделилась информацией о серии ракетных ударов по Тель-Авиву.

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#палестина #израиль #ракеты

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