23:48 10 Мая 2021Происшествия
Пресс-атташе "Спартака" сообщил подробности о состоянии Фетисова после избиения
Директора по связям с общественностью "Спартака" Антона Фетисова избили на улице в Москве.
Директора по связям с общественностью "Спартака" Антона Фетисова избили на улице в Москве.
Фетисов обратился за помощью в травмпункт на Новокосинской улице. В данный момент он находится в реанимации с черепно-мозговой травмой. Фетисов находится в сознании.
Пресс-атташе "Спартака" сообщил, что сейчас непонятно, связано ли избиение директора с его профессиональной деятельностью.
Как известно, происшествие произошло на улице. Правоохранительные органы пока не опрашивали Фетисова, поэтому детали избиения остаются неизвестными.