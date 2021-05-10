Пресс-атташе "Спартака" сообщил подробности о состоянии Фетисова после избиения

Директора по связям с общественностью "Спартака" Антона Фетисова избили на улице в Москве.

Директора по связям с общественностью "Спартака" Антона Фетисова избили на улице в Москве.

Фетисов обратился за помощью в травмпункт на Новокосинской улице. В данный момент он находится в реанимации с черепно-мозговой травмой. Фетисов находится в сознании.

Пресс-атташе "Спартака" сообщил, что сейчас непонятно, связано ли избиение директора с его профессиональной деятельностью.

Как известно, происшествие произошло на улице. Правоохранительные органы пока не опрашивали Фетисова, поэтому детали избиения остаются неизвестными.