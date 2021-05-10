Лавров заявил о готовности РФ создать условия для работы ЮНЕСКО в Карабахе

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым работу ЮНЕСКО в Нагорном Карабахе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым работу ЮНЕСКО в Нагорном Карабахе.

Россия, по словам Лаврова, готова оказать содействие ЮНЕСКО и создать необходимые условия для работы по сохранению культурного наследия Нагорного Карабаха. Важно при этом учитывать позицию заинтересованных сторон, добавил министр.

"ЮНЕСКО как организация, которая отвечает за сохранение международного культурного наследия, тоже заинтересована участвовать в этих усилиях. Мы готовы содействовать созданию условий, которые сделают это возможным. Естественно, мы должны учитывать договоренности на этот счет, позицию заинтересованных сторон", — подчеркнул Лавров.

Сергей Лавров прибыл в Баку в понедельник, 10 мая. В столице Азербайджана он встретился с президентом республики Ильхамом Алиевым.