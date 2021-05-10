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22:34   10 Мая 2021
Общество

Гинцбург назвал высоким уровень защиты Путина от коронавируса после вакцинации

Гинцбург назвал высоким уровень защиты Путина от коронавируса после вакцинации

Российский лидер Владимир Путин очень хорошо защищен от коронавируса после вакцинации.

У Путина выработался хороший уровень антител. Об этом заявил директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает "Интерфакс".

"Коэффициент 15 это действительно хорошо. Это примерно 10–12-кратная надежность: он защищен от дозы вируса, которая в 10 раз превышает ту, которая обычно бывает у зараженных людей", — сказал Гинцбург.

У Владимира Путина, по словам директора НИЦЭМ имени Гамалеи, хорошая иммунная система. Российский президент прошел вариант тестирования, используемый во многих тест-системах. Он вылавливает антитела на спайк-белок (S) коронавируса COVID-19.

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#путин #вакцинация #коронавирус

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