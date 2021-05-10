22:34 10 Мая 2021Общество
Гинцбург назвал высоким уровень защиты Путина от коронавируса после вакцинации
Российский лидер Владимир Путин очень хорошо защищен от коронавируса после вакцинации.
Российский лидер Владимир Путин очень хорошо защищен от коронавируса после вакцинации.
У Путина выработался хороший уровень антител. Об этом заявил директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает "Интерфакс".
"Коэффициент 15 это действительно хорошо. Это примерно 10–12-кратная надежность: он защищен от дозы вируса, которая в 10 раз превышает ту, которая обычно бывает у зараженных людей", — сказал Гинцбург.
У Владимира Путина, по словам директора НИЦЭМ имени Гамалеи, хорошая иммунная система. Российский президент прошел вариант тестирования, используемый во многих тест-системах. Он вылавливает антитела на спайк-белок (S) коронавируса COVID-19.