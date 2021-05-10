Автоэксперт предупредил россиян о подводных камнях при покупке подержанных машин

Российским водителям необходимо внимательнее изучать состояние подержанных машин перед их приобретением.

Российским водителям необходимо внимательнее изучать состояние подержанных машин перед их приобретением.

Обозреватель журнала "За рулем" Михаил Колодочкин рассказал об этом "ПолитРоссии". Официальные дилеры не могут удовлетворить потребности всех водителей, так как у них не хватает новых машин. Эта ситуация привела к увеличению цены подержанных автомобилей.

"Российская газета" утверждает, что владельцы таких машин поднимают их стоимость. Автомобили на отечественном рынке продаются часто по цене новых машин, которых нет в наличии.

С января по март этого года увеличение средневзвешенных стоимостей составило 4,7%. С января 2020 года — 25%. Цены на новые машины выросли в среднем на 2,5% и 15% соответственно.

Колодочкин сообщает, что цены на подержанные машины продолжат увеличиваться, даже если новые автомобилей будет достаточно. Он подчеркнул, что стоимость снижаться точно не будет, а если кто-то раздумывает над приобретением, то нужно решиться на это как можно скорее.

"Многие владельцы, которые продают свои машины, занимаются так называемым скручиванием пробега. Поэтому нужно обладать хотя бы минимальным понимаем того, сколько машина может проехать. Если мы говорим о городе, то за один год автомобиль проезжает порядка 15 тысяч километров, в крайнем случае – 20 тысяч. Конечно, если машина работала в такси, эта цифра будет больше, но этот момент надо изучать отдельно. Поэтому даже простейшая математика позволит прикинуть, обманывает вас продавец или нет", — сказал обозреватель журнала.

Собеседник издания констатировал, что с этим можно столкнуться, даже при покупке транспортных средств в специализированных автосалонах.