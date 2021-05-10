Байден вновь подтвердил намерение встретиться с Путиным

Глава Белого дома Джозеф Байден заявил, что встретится с российским президентом Владимиром Путиным.

Глава Белого дома Джозеф Байден заявил, что встретится с российским президентом Владимиром Путиным.

Президент США выступил в Белом доме с речью, посвященной борьбе с последствиями пандемии коронавируса. Один из журналистов в конце мероприятия спросил у Байдена, считает ли он Москву причастной к недавней хакерской атаке на трубопроводную компанию Colonial Pipeline.

"Я буду встречаться с президентом Путиным, от наших разведслужб пока нет никаких свидетельств того, что Россия причастна", — заявил Байден.

Он также отметил, что есть свидетельства спецслужб, что при кибератаке использовался вирус-вымогатель.