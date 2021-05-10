Главы МИД России и Турции обсудили обострение обстановки в Восточном Иерусалиме

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили обстановку в Восточном Иерусалиме. Об этом сообщили в МИД РФ.

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили обстановку в Восточном Иерусалиме. Об этом сообщили в МИД РФ.

Главы внешнеполитических ведомств в ходе телефонных переговоров высказались относительно увеличения напряженности между Палестиной и Израилем, в частности вытеснения палестинцев из квартала Шейх Джаррах. Лавров и Чавушоглу в разговоре призвали стороны прекратить конфликт и не допустить обострения ситуации.

Главы МИД РФ и Турции отметили важность продолжения работ по стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе. Представители России и Турции также вели переговоры о поставках российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и создании ее производства в Турции.