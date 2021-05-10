Глава МВД Германии отправился на карантин из-за коронавируса

Представитель Министерства внутренних дел Германии Стив Альтер сообщил о болезни главы ведомства Хорста Зеехофера коронавирусной инфекцией.

Представитель Министерства внутренних дел Германии Стив Альтер сообщил о болезни главы ведомства Хорста Зеехофера коронавирусной инфекцией.

Министр внутренних дел Германии сдал тест на COVID-19. Он показал положительный результат. В связи с этим Зеехоферу пришлось отправиться на карантин, сообщил Альтер.

"Министр находится дома на карантине", — сказал представитель МВД.

Ранее Хорст Зеехофер отказался от предложения вакцинироваться препаратом от компании Astrazeneca. Он выбрал лекарство от Pfize. Первый компонент BioNTech он получил 14 апреля.

Накануне врачи по ошибке ввели сразу шесть доз препарата от коронавирусной инфекции итальянской студентке. Девушка пожаловалась на усталость и головную боль, но не стала подавать в суд на медперсонал, передает сайт 360tv.ru.