Sina: Россия приготовила для НАТО неприятный сюрприз на границе с Украиной

По утверждению китайских экспертов, недавние учения РФ на границе с Украиной вызвали серьезную обеспокоенность на Западе.

Если НАТО попытается нарушить российские границы, то западных военных будет ждать не самая приятная встреча. Такое мнение выразили аналитики китайского издания Sina.

Эксперты обратили внимание, что за последние месяцы количество военных провокации Запада вблизи границ России значительно увеличились. Корабли и самолеты стран-участниц Альянса все чаще провоцируют РФ «на ее заднем дворе», оценивая способность Москвы реагировать на нестандартные маневры.

Впрочем, на такие провокационные попытки Россия дает жесткий и убедительный ответ, констатируют аналитики Sina.

«В ситуации, когда внешняя среда не очень дружелюбна, Россия для обеспечения своей безопасности не только укрепляет свой оборонительный потенциал, но и принимает ряд жестких мер», — приводит содержание статьи издание «ПолитРоссия».

По словам обозревателей, официальные представители РФ неоднократно предупреждали Запад о том, что готовы применить стратегическое оружие при острой необходимости. Не так давно слова подтвердились делом: российская армия провела крупные учения границе с Украиной. Этот факт вызвал серьезные опасения в НАТО.

«Если какая-либо страна осмелится вторгнуться на российскую территорию, то контратака РФ определенно не будет мягкой», — убеждены китайские эксперты.

Маневры РФ на украинской границе настолько впечатлили США, что те не стали направлять двух эсминцев в Черное море. Вместо американских кораблей в регион вошли британские. Несмотря на то, что действия Запада не сулят россиянам ничего хорошего, Москва пресечет любые попытки НАТО пересечь ее территорию.

«Межконтинентальные ракеты, такие как “Ярс”, готовы к запуску в любое время. Если кто-то осмелится атаковать Россию, то эти ракеты обязательно настигнут захватчиков», — подытожили аналитики Sina.

Ранее стало известно, что корабли пограничных ведомств США и Украины провели совместные маневры в Черном море.

«Вчера на рассвете на расстоянии более 100 морских миль от Одессы в исключительной морской экономической зоне Украины <...> флагман морской охраны Госпогранслужбы [Украины] встретил корабль береговой охраны США Hamilton», — сообщили на сайте погранслужбы.

В сообщении подчеркивается, что корабли отработали слаженность действий в международной тактической группе.