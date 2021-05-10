Проект "Точка на карте" расскажет туристам об интересных для посещения местах России

Федеральное агентство новостей запускает новый проект "Точка на карте", который расскажет туристам об интересных для путешествия местах России.

Федеральное агентство новостей запускает новый проект "Точка на карте", который расскажет туристам об интересных для путешествия местах России.

В рамках проекта планируется освещать различные аспекты российских городов, показывая их с необычной и совершенно другой стороны. Первый выпуск программы посвятили самому крупному городу за северным полярным кругом — Мурманску, передает ФАН.

Создатели показали его главные достопримечательности. Путешественники приезжают в Мурманск посмотреть на настоящее северное сияние, поучаствовать в снежных турах по тундре, а также насладиться экстремальным фрирайдом. Кроме того, здесь можно увидеть незамерзающее Баренцево море и парящий залив.