Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:05   10 Мая 2021
Политика

Белый дом не подтвердил слухи о "причастности" России к кибератаке на Colonial Pipeline

Белый дом не подтвердил слухи о "причастности" России к кибератаке на Colonial Pipeline

Информацию о "причастности" Российской Федерации к недавней кибератаке на трубопроводный оператор Colonial Pipeline не подтвердили в Белом доме.

Советник американского лидера по внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл заявила, что DarkSide является преступной группировкой, а разведсообщество следит за ситуацией.

Трубопроводный оператор заверил власти Соединенных Штатов, что "относительно быстро" сможет возобновить работу. Кроме того, представители Белого дома сообщили, что в стране отсутствует недостаток в поставках топлива на фоне перекрытого трубопровода.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #белый дом #Colonial Pipeline

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров