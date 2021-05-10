20:05 10 Мая 2021Политика
Белый дом не подтвердил слухи о "причастности" России к кибератаке на Colonial Pipeline
Информацию о "причастности" Российской Федерации к недавней кибератаке на трубопроводный оператор Colonial Pipeline не подтвердили в Белом доме.
Информацию о "причастности" Российской Федерации к недавней кибератаке на трубопроводный оператор Colonial Pipeline не подтвердили в Белом доме.
Советник американского лидера по внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл заявила, что DarkSide является преступной группировкой, а разведсообщество следит за ситуацией.
Трубопроводный оператор заверил власти Соединенных Штатов, что "относительно быстро" сможет возобновить работу. Кроме того, представители Белого дома сообщили, что в стране отсутствует недостаток в поставках топлива на фоне перекрытого трубопровода.