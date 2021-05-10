Полиция ЦАР задержала подозреваемого в работе на спецслужбы Франции

Правоохранители задержали в центре столицы ЦАР гражданина Франции, которого подозревают в покупке клеветнических показаний о действиях инструкторов из России.

Правоохранители задержали в центре столицы ЦАР гражданина Франции, которого подозревают в покупке клеветнических показаний о действиях инструкторов из России.

В сообщении отмечается, что задержанный мужчина проживает в Банги с 2013 года. Известно, что он готовил боевиков Селеки, а также участвовал в госперевороте во времена правления экс-президента Франсуа Бозизе. Установлено, что позднее он консультировал по разным вопросам представителей миссии ООН (МИНУСКА), передает ФАН.

При аресте мужчина не оказывал сопротивления властям. Во время обыска у него обнаружилось большое количество оружия и боеприпасов. Для передвижений по стране задержанный использовал автомобиль с российским флажком.

По имеющейся информации, в настоящее время правоохранители проверяют его возможную связь с французскими спецслужбами.