Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:03   10 Мая 2021
Политика

Полиция ЦАР задержала подозреваемого в работе на спецслужбы Франции

Полиция ЦАР задержала подозреваемого в работе на спецслужбы Франции

Правоохранители задержали в центре столицы ЦАР гражданина Франции, которого подозревают в покупке клеветнических показаний о действиях инструкторов из России.

В сообщении отмечается, что задержанный мужчина проживает в Банги с 2013 года. Известно, что он готовил боевиков Селеки, а также участвовал в госперевороте во времена правления экс-президента Франсуа Бозизе. Установлено, что позднее он консультировал по разным вопросам представителей миссии ООН (МИНУСКА), передает ФАН.

При аресте мужчина не оказывал сопротивления властям. Во время обыска у него обнаружилось большое количество оружия и боеприпасов. Для передвижений по стране задержанный использовал автомобиль с российским флажком.

По имеющейся информации, в настоящее время правоохранители проверяют его возможную связь с французскими спецслужбами.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#франция #задержание #цар

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров