Политолог объяснил активизацию сторонников Навального в преддверии Дня Победы

США предпринимают попытки "смазать" связанную с 9 Мая повестку. Для этого Запад использует сторонников Навального под контролем спецслужб, считает доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов.

США предпринимают попытки "смазать" связанную с 9 Мая повестку. Для этого Запад использует сторонников Навального под контролем спецслужб, считает доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов.

Эксперт комментировал выступление Леонида Волкова в качестве пресс-секретаря международной правозащитной организации Amnesty International. Тот заявил, что блогеру Алексею Навальному, который сейчас находится в исправительной колонии в Покрове, вернули статус "узника совести". По словам Карнаухова, подобные речи прозвучали из уст руководителя сети штабов Навального (структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, и в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) не просто так. Он убежден, что это попытка "размыть" важность повестки, которая связана с Днем Победы, ведь заявление было сделано Волковым незадолго до памятной даты, а именно 7 мая. В эфире программы "Соловьев Live" политолог назвал это прогнозируемым ходом, передает "ПолитЭксперт".

"Я посмотрел, в первую очередь, американские газеты. Я могу сказать, что если вы откроете сейчас New York Times и обратите внимание на заголовки, там нет ничего совершенно о России, нет ничего о праздновании Дня Победы. Там есть пара упоминаний Навального и все", — поделился мнением эксперт.

Карнаухов признался, что он крайне удивлен той настырностью, с которой сторонники осужденного блогера очерняют память великой даты в этом году. По словам политолога, такую тенденцию можно назвать "умовой войной", а победить в ней сумеет лишь тот, кто "передумает противника".