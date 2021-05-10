Свыше 40 генпрокуроров США призвали Цукерберга не создавать детский Instagram

Более 40 американских генпрокуроров обратились к главе Facebook Марку Цукербергу с просьбой не создавать версию соцсети Instagram для детей младше 13 лет.

Более 40 американских генпрокуроров обратились к главе Facebook Марку Цукербергу с просьбой не создавать версию соцсети Instagram для детей младше 13 лет.

Соответствующее письмо обнародовано на сайте Национальной ассоциации генпрокуроров. В тексте документа сказано, что социальные сети могут быть вредными для подростков по ряду причин, а также Facebook в прошлом не мог защитить благополучие детей на своих платформах​​​.

"По-видимому Facebook не отвечает на потребность, а вместо этого создает ее, поскольку эта платформа предназначена в первую очередь для детей, у которых в противном случае нет или не было бы учетной записи в Instagram<...>Генеральные прокуроры призывают Facebook отказаться от планов по запуску этой новой платформы", — говорится в письме.

Агентство Bloomberg сообщало, что крупнейшая в мире социальная сеть Facebook создает версию сервиса для обмена фотографиями Instagram специально для детей младше 13 лет.