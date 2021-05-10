«Великая немая армия». Во Франции военные предупредили Макрона о гражданской войне

Коллективное обращение французских военных к Эмманюэлю Макрону поддержало свыше 163 тыс. человек. Почему письмо появилось именно сейчас и стоит ли Франция на пороге гражданской войны, разобралась «ПС».

«Мы видим насилие в наших городах и деревнях. Мы видим, как разобщенность сообществ закрепляется в публичном пространстве, в публичных дебатах. Мы видим, что ненависть к Франции и ее истории становится нормой», — с таким поистине громким заявлением французские военные обратились к президенту страны Эмманюэлю Макрону.

Столь суровая риторика действующей армии в адрес своего руководства не случайна. Таким образом военнослужащие встали на защиту генералов запаса, которые 21 апреля заявили о назревании гражданской войны во Франции из-за действий исламистов и расистов.

Однако патриотические чувства военных руководство страны приняло за мятеж и пригрозило им отстранением от службы. А верховный главнокомандующий Макрон и вовсе остался глух к чаяниям народа.

Хотя сегодня главе государства как никогда стоит прислушиваться к настроениям граждан, поскольку в 2022 году ему придется отстоять место в Елисейском дворце в президентской гонке. При этом его главный оппонент — лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен — уже подписалась под обращением отставных генералов. А новое заявление поддержали свыше 163 тыс. человек.

Как бы ни развивались события, прорезавшийся голос французских военных уже можно считать историческим моментом. Ведь государство запрещает армии высказываться на политические или религиозные темы, за что она и была прозвана «Великой немой».

О том, почему обращение военных появилось именно сейчас и оправданы ли их опасения, в материале «Политики Сегодня».

«Нарастающий хаос»

Первое коллективное обращение, опубликованное 21 апреля в издании Valeurs actuelles, было подписано 20 генералами запаса: отставными высшими офицерами, пехотинцами, артиллеристами, летчиками, моряками и военными врачами. Один из авторов открытого письма — 80-летний Кристиан Пикмаль, бывший генерал-лейтенант Иностранного легиона.

В письме французские военные напрямую обратились к президенту Эмманюэлю Макрону, членам правительства и парламентариям. Генералы подчеркнули, что, несмотря на свое отставное положение, они продолжают оставаться солдатами Франции, которым не безразлична судьба «своей прекрасной страны».

Авторы письма выразили обеспокоенность попыткой исламистов установить свои порядки в разных частях государства. По их словам, в республике фактически идет расовая война, способная ее разрушить.

«Эти фанатики хотят расовой войны. Они презирают нашу страну, ее традиции, ее культуру», — посетовали генералы.

В пример военные привели ряд территорий, которые открыто не желают подчиняться французским законам. Все это, в конечном итоге, может привести к «гражданской войне», которая «положит конец этому нарастающему хаосу». Именно поэтому генералы призвали руководство страны «не терять времени» и действовать.

«Если ничего не будет сделано, это в конечном итоге приведет к взрыву и вмешательству наших активных товарищей в рискованную миссию защиты наших цивилизационных ценностей и защиты наших соотечественников на территории страны», — говорится в обращении.

Примечательно, что воззвание к французскому правительству было обнародовано не когда-нибудь, а именно 21 апреля. Именно в этот день ровно 60 лет назад во французском Алжире начался так называемый «Путч генералов». Последние не были согласны с политикой Шарля Де Голля, намеревающегося вывести войска из региона и предоставить Алжиру независимость.

21 апреля 1961 года десантники Иностранного легиона захватили аэропорт, мэрию и резиденцию генерал-губернатора. Их мятеж спровоцировал серию политических потрясений, отставок, убийств и арестов. Два покушения избежал сам президент Франции Де Голль.

Впрочем, из-за плохой координации путч провалился. Хотя у созданной мятежниками Секретной вооруженной организации были все шансы свергнуть действующее правительство, ведь на их сторону встали алжирские переселенцы.

Битва за Францию

Первой из французских политиков обращение генералов поддержала глава консервативной партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

«Как гражданин и как политик я подписываюсь под вашим анализом ситуации и разделяю ваше огорчение. Приглашаю присоединиться к нам, чтобы принять участие в начинающейся битве, которая прежде всего является битвой за Францию», — сказала кандидат в президенты страны.

Куда менее воодушевленно новость восприняли официальные власти. Начальник штаба ВС Франции генерал Франсуа Лекуэнтр пригрозил, что авторов обращения попросту могут отстранить от службы. Он также подчеркнул, что письмо не отражает реального взгляда вооруженных сил на политическую обстановку в стране.

«Эти генералы в индивидуальном порядке предстанут перед высшим военным советом. После этой процедуры президент (согласно правилам) подписывает постановление об их отстранении от службы», — отметил Лекуэнтр.

По его словам, такая инициатива поступила от главы Минобороны страны Флоранс Парли, которая также осудила отставных военных:

«Кто эти отставные генералы, которые раздувают пламя ненависти, заявляя, что защищают Францию? Они представляют только самих себя».

Парли пообещала, что ее министерство проанализирует письмо и применит к его авторам санкции. Теперь генералам в запасе грозит увольнение. Суровое наказание коснется и несущих службу армейцев, если выяснится, что они сочувствуют написанному.

Возможно, именно поэтому при составлении очередного письма Макрону действующие военные пожелали остаться анонимными. Авторы документа поддержали отставных генералов, которых власти страны фактически обвинили в попытке военного переворота.

«Наши старшие товарищи — бойцы, заслуживающие уважения. Например, это те пожилые военнослужащие, честь которых вы попирали в последние недели. <...> Вы отнеслись к ним как к мятежникам, хотя их единственная вина состоит в том, что они любят свою страну и оплакивают ее очевидное падение», — говорится в тексте обращения.

Военные, как и в прошлый раз, указали на угрозу гражданской войны во Франции. Они напомнили, что многие их товарищи погибли в боях, пытаясь уничтожить исламизм, которому теперь «делаются уступки».

«Действуйте, дамы и господа. На этот раз речь идет не о нестандартных эмоциях, готовых формулах или освещении в СМИ. Это не вопрос расширения ваших полномочий или завоевания других. Речь идет о выживании нашей страны, вашей страны», — заключили военные.

Перетягивание каната

Руководитель Центра французских исследований института Европы РАН Юрий Рубинский обратил внимание, что сам факт появления этих писем довольно примечателен в контексте грядущих президентских выборов во Франции. Тот факт, что Марин Ле Пен поддержала военных, непременно скажется на раскладе потенциальных претендентов на главный пост государства.

«Этот эпизод вписывается в уже начавшуюся фактически предвыборную кампанию. В июне этого года начнутся местные региональные и департаментские выборы, где правящая партия Макрона представлена достаточно слабо на местах. Он всячески старается привлечь на свою сторону республиканцев. И конечно, эти письма раскалывают эту партию: часть избирателей уходит к Ле Пен, других пытается переманить Макрон», — объяснил Рубинский в комментарии «Политике Сегодня».

Впрочем, насколько коллективные обращения повлияют на позиции Макрона и Ле Пен — вопрос открытый. По словам Рубинского, все будет зависеть от того, как президент Франции справится с последствиями пандемии коронавируса. Последний, к слову, это учитывает и регулярно корректирует свою программу, чтобы привлечь симпатии избирателей.

«Сценарий 2017 года “Макрон — Ле Пен” повторится. Тогда во втором туре Макрон набрал в два раза больше голосов, чем Ле Пен. Сейчас между ними [прогнозируют] 4%. Письма военных официальные власти резко осудили, а крайне правая оппозиция поддержала. Но это не значит, что Франция стоит на пороге гражданской войны. Бросаться такими словами было бы безответственно», — заключил политолог.

Осенью прошлого года Францию потрясла серия нападений радикальных исламистов. В октябре молодой человек обезглавил преподавателя колледжа в пригороде Парижа, который до этого продемонстрировал студентам свободу слова на примере карикатуры на пророка Мухаммеда.

В том же месяце от ножевых ранений погибли три человека в соборе Нотр-Дам. Теракты планировались в Лионе и Авиньоне.

В конце апреля 2021 года террористический акт произошел в Рамбуйе. Выходец из Туниса смертельно ранил ножом женщину, работавшую в полицейском участке.