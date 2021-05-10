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19:32   10 Мая 2021
Политика

Путин принес команде "Легенды хоккея" 8 победных очков

Путин принес команде "Легенды хоккея" 8 победных очков

Президент России Владимир Путин принес восемь очков и выиграл в матче за команду "Легенды хоккея" против сборной Ночной хоккейной лиги.

Глава государства забил восемь шайб на игре в Сочи. Президент соревновался под номером 11. Гала-матч прошел в рамках Фестиваля Ночной хоккейной лиги. Игра завершилась со счетом 13:9. Министр обороны Сергей Шойгу, хоккеисты Игорь Ларионов, Виталий Прохоров, Павел Буре и Алексей Морозов заработали еще по очку.

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#путин #победа #хоккей

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