Путин принес команде "Легенды хоккея" 8 победных очков

Президент России Владимир Путин принес восемь очков и выиграл в матче за команду "Легенды хоккея" против сборной Ночной хоккейной лиги.

Президент России Владимир Путин принес восемь очков и выиграл в матче за команду "Легенды хоккея" против сборной Ночной хоккейной лиги.

Глава государства забил восемь шайб на игре в Сочи. Президент соревновался под номером 11. Гала-матч прошел в рамках Фестиваля Ночной хоккейной лиги. Игра завершилась со счетом 13:9. Министр обороны Сергей Шойгу, хоккеисты Игорь Ларионов, Виталий Прохоров, Павел Буре и Алексей Морозов заработали еще по очку.