Российский политолог объяснил поведение эстонских депутатов в беседе с Леонидом Волковым

Прошедшие онлайн-переговоры Леонида Волкова с эстонскими депутатами можно расценивать как попытку вмешательства во внутренние дела России, считает политолог Владимир Шаповалов.

Прошедшие онлайн-переговоры Леонида Волкова с эстонскими депутатами можно расценивать как попытку вмешательства во внутренние дела России, считает политолог Владимир Шаповалов.

В ходе онлайн-встречи Волкова и представителей Рийгикогу (высшего представительного и законодательного органа власти в Эстонской Республике) обсуждались предстоящие выборы в РФ. Глава сети штабов Навального (структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) особо указал на важность непрерывного давления на Россию международным сообществом.

Шаповалов уверен, что мероприятие прошло в рамках масштабной антироссийской кампании. Он также указал на отработку спланированной Западом атаки на Россию.

"Эту беседу необходимо рассматривать в контексте скоординированной и подготовленной атаки на нашу страну со стороны западного сообщества. Текущая ее фаза берет начало с момента так называемого отравления Навального и продолжается до настоящего времени", — объяснил эксперт в беседе с Федеральным агентством новостей.

Кроме того, обсуждение эстонскими политиками предстоящих выборов в Государственную думу РФ указывает на то, что они настроены крайне агрессивно. Западные политики любыми способами хотят дестабилизировать ситуацию в РФ с помощью информационной атаки и делегитимировать результаты будущих выборов в Госдуму, добавил политолог.

По его словам, соратники осужденного блогера всеми силами пытаются напоминать о себе СМИ, поэтому действуют по той же схеме, что и скрывающаяся в Литве экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Что касается мотивации членов Рийгикогу, поддержавших Волкова, то ими движет банальное желание получить дивиденды от проведения антироссийской политики.

"За неимением каких-либо других активов они торгуют русофобией и выступают в качестве проводников, а в некоторых случаях — зачинателей тех или иных антироссийских кампаний", — заключил Шаповалов.

Леонид Волков и многие ближайшие соратники Навального ранее сбежали в Европу. В последние месяцы они регулярно проводили эфиры на YouTube-канале "Навальный Live" из Литвы.