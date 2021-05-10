19:08 10 Мая 2021Политика
Парламент Армении не избрал Пашиняна премьером во второй раз
Парламент Армении не избрал Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны во второй раз. Об этом свидетельствуют результаты голосования.
Парламент Армении не избрал Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны во второй раз. Об этом свидетельствуют результаты голосования.
Армянский парламент будет распущен. Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян не займет эту должность. Президент Армении Армен Саркисян должен назначить внеочередные выборы на фоне сложившейся ситуации.
Всего один депутат поддержал кандидатуру Пашиняна. Против выступило столько же, а 76 парламентариев воздержались.