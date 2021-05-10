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19:08   10 Мая 2021
Политика

Парламент Армении не избрал Пашиняна премьером во второй раз

Парламент Армении не избрал Пашиняна премьером во второй раз

Парламент Армении не избрал Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны во второй раз. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

Армянский парламент будет распущен. Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян не займет эту должность. Президент Армении Армен Саркисян должен назначить внеочередные выборы на фоне сложившейся ситуации.

Всего один депутат поддержал кандидатуру Пашиняна. Против выступило столько же, а 76 парламентариев воздержались.

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