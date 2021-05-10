Ректор Горного университета назвал "чушью" информацию о его связи с принцем Кентским

Ректор Санкт-Петербургского Горного университета Владимир Литвиненко прокомментировал материал британского издания Daily Mail о якобы его личных связях с принцем Майклом Кентским.

Ректор Санкт-Петербургского Горного университета Владимир Литвиненко прокомментировал материал британского издания Daily Mail о якобы его личных связях с принцем Майклом Кентским.

Принц является двоюродным братом королевы Великобритании Елизаветы II. Издание Daily Mail сообщало, что он тесно контактирует с Литвиненко. Журналисты связали это с тем, что в 2017 году Майкл Кентский получил звание почетного профессора петербургского Горного университета, когда посещал Россию.

"С удивлением услышал об этой статье в Daily Mail. Утверждения в статье — это не просто фейк, а чудовищная чушь", — сообщил Литвиненко.

Также ВУЗ является одним из организаторов международного форума "Российско-Британский сырьевой диалог". Инициатором создания такого мероприятия является в том числе принц Кентский.