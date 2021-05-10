Российская вакцина помогла Сан-Марино победить коронавирусную инфекцию

Республика Сан-Марино смогла стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией: с 4 мая в ней не было выявлено новых случаев заражения.

Республика Сан-Марино смогла стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией: с 4 мая в ней не было выявлено новых случаев заражения.

Сан-Марино стало первым государством в Европе, снизившим уровень заражаемости коронавирусом до нулевых показателей. Это стало возможным благодаря применению российской вакцины "Спутник V", разработанной специалистами Центра имени Н. Ф. Гамалеи. С таким заявлением выступили представители Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Как утверждают представители фонда, вакцинация "Спутником V" позволила снизить показатели заболеваемости до нуля. Также в стране не фиксируются случаи летальных исходов среди заразившихся. В РФПИ выразили готовность к поставке дополнительных партий препарата для организации вакцинационного туризма.