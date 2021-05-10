Евросоюз собирается принять четвертый пакет санкций против Минска

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал новые санкции Евросоюза против Белоруссии.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал новые санкции Евросоюза против Белоруссии.

Дипломат сообщил, что ЕС надеется в скором времени принять четвертый по счету пакет санкций против Минска. Это может произойти в ближайшие недели, добавил он.

"Власти в Минске теперь начали гонения против польского сообщества", — высказался на эту тему Боррель.

Ранее Боррель заявил, что ситуация во взаимоотношениях России и Евросоюза не имеет положительных сдвигов, передает сайт 360tv.ru. По его словам, отношения с Москвой станут одним из вопросов, который вынесли на повестку предстоящего заседания глав МИД стран ЕС.