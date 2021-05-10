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18:49   10 Мая 2021
Происшествия

Суд в Дании вынес приговор россиянину, обвиняемому в шпионаже

Суд в Дании вынес приговор россиянину, обвиняемому в шпионаже

Суд в датском городе Ольборг вынес приговор гражданину России, обвиненному в "передаче информации". Он получил три года лишения свободы.

Россиянина единогласно признали виновным. Согласно материалам дела, на протяжении нескольких лет он собирал информацию Технического университета Дании и компании в Северной Ютландии с целью дальнейшей передачи российской разведке. Помимо тюремного срока судья принял решение о депортации мужчины с территории королевства. Слушания проходили в течение семи дней. По просьбе прокурора на них не допускали представителей прессы.

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#россиянин #шпионаж #дания

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