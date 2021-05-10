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18:48   10 Мая 2021
Политика

"Единая Россия" заключила соглашение с Союзом добровольцев Донбасса

"Единая Россия" заключила соглашение с Союзом добровольцев Донбасса

Политическая партия "Единая Россия" подписала договор о сотрудничестве с Союзом добровольцев Донбасса.

Благодаря документу станет возможным активное развитие участия добровольцев в российской внутриполитической жизни. С таким заявлением выступил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

"Сегодня, подписав соглашение, мы, по сути, оформили эти отношения, которые у нас сложились. Отношения братские, деловые. Договорились о том, что партия "Единая Россия" предоставляет возможности для широкого круга общественных организаций, объединений в этом избирательном цикле", — пояснил он.

Ранее активисты "Единой России" помогли ветеранам навести порядок во дворах, передает сайт 360tv.ru. Также депутаты и волонтеры вручили участникам войны подарки и поблагодарили их за подвиг.

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#соглашение #единая россия #союз добровольцев донбасса

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