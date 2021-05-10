"Единая Россия" заключила соглашение с Союзом добровольцев Донбасса
Политическая партия "Единая Россия" подписала договор о сотрудничестве с Союзом добровольцев Донбасса.
Благодаря документу станет возможным активное развитие участия добровольцев в российской внутриполитической жизни. С таким заявлением выступил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.
"Сегодня, подписав соглашение, мы, по сути, оформили эти отношения, которые у нас сложились. Отношения братские, деловые. Договорились о том, что партия "Единая Россия" предоставляет возможности для широкого круга общественных организаций, объединений в этом избирательном цикле", — пояснил он.
Ранее активисты "Единой России" помогли ветеранам навести порядок во дворах, передает сайт 360tv.ru. Также депутаты и волонтеры вручили участникам войны подарки и поблагодарили их за подвиг.