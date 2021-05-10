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18:38   10 Мая 2021
Политика

Евросоюз намерен реформировать судебную систему Украины

Евросоюз намерен реформировать судебную систему Украины

Украинская судебная система не подвергалась реформам все 30 лет ее независимости. Об этом заявил посол Евросоюза в Незалежной Матти Маасикас и предложил это исправить.

Дипломат в ходе переговоров с представителями ЕС в странах Восточного партнерства высказался о судебной системе Украины. По его словам, она является первым фактором, который отпугивает возможных инвесторов и подвергает сомнениям их намерение вложиться в страну.

Посол подчеркнул, что международные партнеры поддержали Киев в процессе реформирования. ЕС поделился с властью и общественностью Украины дорожной картой с шагами для "правильных" изменений в судебной системе, добавил Маасикас.

Глава украинского Минюста Денис Малюська объявил о "большой приватизации" тюрем, пишет сайт 360tv.ru. Три исправительных учреждения уже продаются.

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#ес #украина #реформа

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