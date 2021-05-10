Евросоюз намерен реформировать судебную систему Украины

Украинская судебная система не подвергалась реформам все 30 лет ее независимости. Об этом заявил посол Евросоюза в Незалежной Матти Маасикас и предложил это исправить.

Украинская судебная система не подвергалась реформам все 30 лет ее независимости. Об этом заявил посол Евросоюза в Незалежной Матти Маасикас и предложил это исправить.

Дипломат в ходе переговоров с представителями ЕС в странах Восточного партнерства высказался о судебной системе Украины. По его словам, она является первым фактором, который отпугивает возможных инвесторов и подвергает сомнениям их намерение вложиться в страну.

Посол подчеркнул, что международные партнеры поддержали Киев в процессе реформирования. ЕС поделился с властью и общественностью Украины дорожной картой с шагами для "правильных" изменений в судебной системе, добавил Маасикас.

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