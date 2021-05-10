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18:34   10 Мая 2021
Политика

Главы МИД 27 стран ЕС выразили солидарность с Чехией в отношениях с Россией

Главы МИД 27 стран ЕС выразили солидарность с Чехией в отношениях с Россией

Министры иностранных дел 27 стран — членов Евросоюза выразили солидарность с Чехией и Болгарией в отношениях с Российской Федерацией, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, отношения между государствами будут обсуждаться 25 мая на саммите.

"Мы вновь выразили солидарность с Чехией и Болгарией", — подчеркнул Боррель.

Ранее глава евродипломатии заявил, что решение об участии во встрече глав МИД стран — членов ЕС спецпосланника американского президента по климату Джона Керри свидетельствует о важности вопросов борьбы с климатическими изменениями.

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#чехия #болгария #боррель

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