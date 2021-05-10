Бизнесмен Пригожин перечислил три главные проблемы петербургского ЗакСа

Предприниматель Евгений Пригожин перечислил три главные проблемы Заксобрания в Санкт-Петербурге и указал на необходимость его полного обновления.

Предприниматель Евгений Пригожин перечислил три главные проблемы Заксобрания в Санкт-Петербурге и указал на необходимость его полного обновления.

Редакция издания Neva.Today обратилась к бизнесмену с просьбой прокомментировать слухи о возможной отставке губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Ответ предпринимателя опубликовала пресс-служба компании "Конкорд".

Пригожин не исключил смену главы города, отметив, что это может произойти в 2024 году. Также бизнесмен перечислил главные проблемы петербургского ЗакСа. Одной из них, по его мнению, является тот факт, что все депутаты городского парламента получают высокую зарплату.

"Первое, только в двух из 85 региональных парламентов все депутаты без исключения получают зарплату и далеко не маленькую. Один из них, как ни странно, Петербург. Обратите внимание, что многие депутаты сидят в ЗакСе уже не один десяток лет. Их оттуда метлой не выгнать", — отметил Пригожин.

Во-вторых, парламентарии Заксобрания распоряжаются десятками миллиардов рублей в рамках "депутатских поправок". В-третьих, добавил бизнесмен, законодательство в Санкт-Петербурге имеет свою специфику.

"Например, при утверждении генплана в его корректировках можно присвоить до 200 миллиардов рублей в год. Кстати, во многих городах есть механизмы, по которым эти деньги напрямую могут идти в бюджет города. Когда Беглов наступил ЗакСу на горло и воровать стало тяжелее, депутаты начали крутиться как ужи на сковородке и принимать антинародные законы", — сказал предприниматель.

Резюмируя вышеперечисленное, он призвал весь ЗакС "гнать поганой метлой". По мнению Пригожина, необходимо полное обновление петербургского парламента. В ЗакСе должны сидеть люди, которые готовы вместе с исполнительной властью думать о развитии города, а не о собственном обогащении, подчеркнул он.

Также журналисты издания поинтересовались, может ли Вячеслав Макаров вновь занять должность спикера ЗакСа. На это бизнесмен ответил, что не в курсе планов председателя Заксобрания. Однако, окажись Пригожин на месте пенсионера или курсанта академии имени Можайского, он бы наверняка за него проголосовал.