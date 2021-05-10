Министр здравоохранения из Омска рассказал, почему потерялся в лесу

Омский министр здравоохранения Александр Мураховский объяснил причины своей пропажи в лесу.

Омский министр здравоохранения Александр Мураховский объяснил причины своей пропажи в лесу.

По словам чиновника, он не смог сориентироваться на местности. Министр назвал свое спасение везением. Мураховский дал комментарий изданию "Подъем".

"Чувствую себя хорошо, без травм. Как выживал, пусть при мне останется. А как получилось — ну не сориентировался в лесу правильно. У меня завтра уже рабочий день", — сказал министр.

Мураховский пропал 7 мая, он отправился в лес на охоту. Чиновник вышел к людям в районе села Баслы через три дня. В поисках министра были задействованы сотрудники Росгвардии, волонтеры, спасатели МЧС. Также к работам привлекали вертолеты, беспилотники и спецтехнику, передает сайт 360tv.ru.