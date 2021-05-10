Масло тмина может быть эффективным средством в борьбе с коронавирусной инфекцией

Популярная среди жителей России пищевая добавка — черный тмин — полезна для здоровья. Она может быть эффективна и в борьбе с COVID-19.

Популярная среди жителей России пищевая добавка — черный тмин — полезна для здоровья. Она может быть эффективна и в борьбе с COVID-19.

Черный тмин является одним из источников долголетия. Он полезен для людей, страдающих от сахарного диабета и гипертонии, а также является средством профилактики инсульта. Это связано с его способностью к снижению уровня сахара в крови.

Кроме всего прочего, масло из тмина способно облегчить состояние пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией. На это указывают результаты научного эксперимента. В его рамках пациентов с COVID-19 разделили на две группы: одним давали тминовое масло и мед, другим — плацебо. Состояние первой группы по окончании эксперимента улучшилось.