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17:55   10 Мая 2021
Общество

Масло тмина может быть эффективным средством в борьбе с коронавирусной инфекцией

Масло тмина может быть эффективным средством в борьбе с коронавирусной инфекцией

Популярная среди жителей России пищевая добавка — черный тмин — полезна для здоровья. Она может быть эффективна и в борьбе с COVID-19.

Черный тмин является одним из источников долголетия. Он полезен для людей, страдающих от сахарного диабета и гипертонии, а также является средством профилактики инсульта. Это связано с его способностью к снижению уровня сахара в крови.

Кроме всего прочего, масло из тмина способно облегчить состояние пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией. На это указывают результаты научного эксперимента. В его рамках пациентов с COVID-19 разделили на две группы: одним давали тминовое масло и мед, другим — плацебо. Состояние первой группы по окончании эксперимента улучшилось.

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