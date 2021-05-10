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17:51   10 Мая 2021
Политика

Путин вышел на лед в рамках Ночной хоккейной лиги под номером 11

Путин вышел на лед в рамках Ночной хоккейной лиги под номером 11

Президент России Владимир Путин примет участие в матче Ночной хоккейной лиги, которая проходит в Сочи.

Также на лед традиционно вышли заслуженные российские хоккеисты. Путин играет в красной форме под номером 11.

Стоит отметить, что предыдущий хоккейный матч Путина в товарищеском формате состоялся в конце 2019 года. В прошлом году мероприятие в Сочи было отменено на фоне распространения коронавирусной инфекции.

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#путин #сочи #хоккей

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