17:51 10 Мая 2021Политика
Путин вышел на лед в рамках Ночной хоккейной лиги под номером 11
Президент России Владимир Путин примет участие в матче Ночной хоккейной лиги, которая проходит в Сочи.
Президент России Владимир Путин примет участие в матче Ночной хоккейной лиги, которая проходит в Сочи.
Также на лед традиционно вышли заслуженные российские хоккеисты. Путин играет в красной форме под номером 11.
Стоит отметить, что предыдущий хоккейный матч Путина в товарищеском формате состоялся в конце 2019 года. В прошлом году мероприятие в Сочи было отменено на фоне распространения коронавирусной инфекции.