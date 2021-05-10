СЖР предостерег российских корреспондентов от работы на Украине после случая с Ruptly

Секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир рассказал, что российским сотрудникам СМИ опасно работать на Украине.

Секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир рассказал, что российским сотрудникам СМИ опасно работать на Украине.

Такое заявление эксперт сделал в связи с нападением на стрингера видеоагентства Ruptly, который интересовался у украинцев их отношением к празднику День Победы. После этого корреспондента избили.

По словам Шафира, Украина возглавляет список европейских стран, где показатель нападения на журналистов очень высок. Только за прошлый год зафиксировано порядка 80 случаев "прямой физической агрессии" в отношении сотрудников СМИ.

"Пострадало более 100 журналистов — это связано с тем, что нападают, зачастую, на съемочные группы", — рассказал Шафир.

Он добавил, что шансов на то, что нападавших найдут и предадут суду, очень мало. Украину эксперт назвал "по-настоящему опасной зоной" для работы журналистов.