Агрессивное поведение мужчин связали с отсутствием друзей

Токсичная маскулинность может быть связана с количеством друзей у мужчины, утверждают ученые. Это влияет на соблюдение строгих установок.

Токсичная маскулинность может быть связана с количеством друзей у мужчины, утверждают ученые. Это влияет на соблюдение строгих установок.

Специалисты Университета Виктории в Австралии провели исследование, направленное на выявление причин агрессивного поведения мужчин. Результаты научной работы приводит британское издание Daily Mail.

По словам ученых, на поведение мужчины влияет количество друзей. Одиночки чаще проявляют такие черты характера, как маскулинность, агрессия, самоуверенность и женоненавистничество. Вывод был сделан на основе анализа данных 188 мужчин в возрасте от 18 до 62 лет. Отмечается, что на поведение мужчин не сильно влияют отношения с отцом.