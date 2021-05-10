Путин планирует лично посетить заседание ПМЭФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин планирует принять участие в пленарном заседании ПМЭФ в очном формате.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин планирует принять участие в пленарном заседании ПМЭФ в очном формате.

Ранее российский лидер сообщил, что у него сформировался устойчивый иммунитет после вакцинации от коронавирусной инфекции.

По его словам, коэффициент позитивности у него находится на уровне 15. Это хороший результат, передал российский лидер слова врачей.