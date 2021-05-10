Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:08   10 Мая 2021
Политика

Путин планирует лично посетить заседание ПМЭФ

Путин планирует лично посетить заседание ПМЭФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин планирует принять участие в пленарном заседании ПМЭФ в очном формате.

Ранее российский лидер сообщил, что у него сформировался устойчивый иммунитет после вакцинации от коронавирусной инфекции.

По его словам, коэффициент позитивности у него находится на уровне 15. Это хороший результат, передал российский лидер слова врачей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#путин #участие #пмэф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров