17:08 10 Мая 2021Политика
Путин планирует лично посетить заседание ПМЭФ
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин планирует принять участие в пленарном заседании ПМЭФ в очном формате.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин планирует принять участие в пленарном заседании ПМЭФ в очном формате.
Ранее российский лидер сообщил, что у него сформировался устойчивый иммунитет после вакцинации от коронавирусной инфекции.
По его словам, коэффициент позитивности у него находится на уровне 15. Это хороший результат, передал российский лидер слова врачей.