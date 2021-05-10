Дмитрий Певцов выступил за введение в России продуктовых карточек

По мнению народного артиста РФ, справиться с бедностью в стране поможет также программа безусловного базового дохода.

Народный артист России, общественный деятель Дмитрий Певцов выступил за введение безусловного базового дохода и социальных продуктовых карт для малоимущих в условиях растущих цен на первоочередные товары.

«По телевизору нам говорят об официальной инфляции в 4–5%. Вы верите в эти цифры? Вот и я нет, — сказал Дмитрий Певцов в разговоре с «Политикой Сегодня». — Люди сегодня вынуждены экономить и экономить. Статистика говорит, что покупки овощей и фруктов снизились на 30–60%. Мяса — на четверть, хлеба - на 40%. У людей просто нет денег».

В реальном росте цен может убедиться каждый, зайдя за покупками в любой бюджетный супермаркет, продолжил актер. Картошка подорожала более чем на 60% по сравнению с прошлым годом, сахар-песок — на 47%, яйца — на 30%.

«Самое страшное, что быстрее всего дорожают так называемые базовые продукты. Без них невозможно выжить ни одной семье. Рост цен опередил официальную инфляцию минимум в три раза», — утверждает артист.

Решение ситуации требует комплекса мер, считает общественный деятель. Например, власти должны ограничить экспорт продовольствия, как это сделано с гречкой. А для поддержки малоимущих семей здесь и сейчас можно ввести талоны на бесплатное получение отечественных продуктов либо продуктов со значительными скидками.

Директор Научного центра экономики труда РЭУ имени Плеханова Вячеслав Бобков поддерживает идею продуктовых карточек. По его мнению, сертификаты на получение определенных товаров из состава «минимальной потребительской корзины» позволят гарантировать, что выделенные средства пойдут на заявленные цели. При этом необходимо выделить конкретный перечень товаров и услуг, на которые будет распространяться действие сертификата.

Тему введения карточек считает крайне интересной и научный сотрудник ЦЭМИ РАН, преподаватель Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) Мария Бурилина.

«Существует два примера применения карточек. Карточная система поддержания питания в США — хороший пример, плохой — ситуация на Кубе. Если государство возьмет на себя эту ношу и с помощью карточной системы (для наиболее уязвимых слоев населения) привяжет карточки на определенные виды продуктов к СНИЛС, например, и отследит реальные траты по ним, при этом компенсируя потери потребителя, здесь выиграют все. В том числе и государство. Это будет толчком не допустить еще большего роста цен и безработицы, поддержания экономики на имеющемся сниженном уровне, но не даст большего роста безработицы и проседания экономики», — говорит эксперт.

В марте 2021 года подобная инициатива рассматривалась в комитете Госдумы по труду и социальной политике, но в итоге законопроект отклонили.

Певцов напомнил о принятых в июне 2020 года поправках в Конституцию РФ, которые гарантируют россиянам доходы выше прожиточного минимума. По мнению народного артиста РФ, достичь этой цели можно, если ввести безусловный базовый доход для каждого гражданина. Эта фиксированная денежная сумма от государства гарантирует минимальный уровень потребления товаров и услуг. Такие программы действуют в странах Северной Европы, Карибского бассейна, США.

По мнению Дмитрия Певцова, введение базового дохода будет стимулировать экономический рост за счет повышения покупательской способности населения и новых стимулов к саморазвитию. Сейчас люди экономят на необходимом, при получении минимального дохода они смогут покупать еду, услуги и тем самым поддержат и себя, и экономику страны.

Директор центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович считает, что в этом есть свои плюсы.

«Базовый доход подразумевает снижение практически 70–80% социальных выплат, которые меньше базового дохода. Значит, уменьшается администрирование – у нас же десятки тысяч людей оформляют в разных регионах эти социальные выплаты. И если это все администрирование убрать, освободить эти сотни тысяч людей – они пойдут участвовать в другой деятельности и будут приносить соответствующую пользу», — считает эксперт.

Профессор кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Журавлев все же считает базовый доход полезным лишь для ограниченного круга лиц — пенсионеров, инвалидов, семей с детьми до 14 лет, домохозяек. По его словам, иначе мы можем получить целый класс иждивенцев, особенно этому будут рады так называемые маргинальные слои общества.