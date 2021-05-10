Почти 5,3 тысячи человек подали заявления для участия в праймериз ЕР

Около 5,3 тысячи человек подали заявки для участия в праймериз "Единой России". Об этом заявил глава федерального оргкомитета предварительного голосования Александр Карелин.

Около 5,3 тысячи человек подали заявки для участия в праймериз "Единой России". Об этом заявил глава федерального оргкомитета предварительного голосования Александр Карелин.

Сенатор сообщил о количестве поданных для праймериз заявок в ходе заседания совета Союза добровольцев Донбасса. По его словам, выдвижение кандидатов на предварительное голосование закончится 14 мая. Подача заявок началась 15 марта.

"Объединяя возможности СДД и "Единой России", мы демонстрируем два важных для нас постулата — не бросаем своих и поддерживаем друг друга", — констатировал Карелин.

Глава оргкомитета добавил, что чуть меньше половины заявлений поступили от представителей общественных организаций. В праймериз ЕР примет участие и бывшая солистка популярной группы "Тату" Юлия Волкова, сообщает сайт 360tv.ru. Певица разместила фото в Instagram из отделения политсилы в Ивановской области.