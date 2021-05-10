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17:02   10 Мая 2021
Политика

Политик Стерджен заявила о праве граждан самостоятельно определять будущее Шотландии

Политик Стерджен заявила о праве граждан самостоятельно определять будущее Шотландии

Глава Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен попросила Великобританию не вмешиваться в дела страны.

Такое заявление шотландский политик сделала после оглашения предварительных результатов выборов, которые прошли в стране 6 мая. "Зеленые" и ШНП в общей сумме получили уже 65 мест в парламенте из 123. Подсчет голосов продолжается.

"Народ Шотландии проголосовал за то, чтобы дать партиям, выступающим за независимость, большинство в Парламенте Шотландии. ШНП и шотландские "зеленые" вместе ясно заявляли, что привержены идее референдума в течение предстоящего срока действия парламента", — сказала Стерджен.

По ее словам, граждане должны самостоятельно определиться с будущим страны, а Великобритания не должна вмешиваться в эти дела.

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#референдум #выборы #британия #шотландия

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