Политик Стерджен заявила о праве граждан самостоятельно определять будущее Шотландии

Глава Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен попросила Великобританию не вмешиваться в дела страны.

Глава Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен попросила Великобританию не вмешиваться в дела страны.

Такое заявление шотландский политик сделала после оглашения предварительных результатов выборов, которые прошли в стране 6 мая. "Зеленые" и ШНП в общей сумме получили уже 65 мест в парламенте из 123. Подсчет голосов продолжается.

"Народ Шотландии проголосовал за то, чтобы дать партиям, выступающим за независимость, большинство в Парламенте Шотландии. ШНП и шотландские "зеленые" вместе ясно заявляли, что привержены идее референдума в течение предстоящего срока действия парламента", — сказала Стерджен.

По ее словам, граждане должны самостоятельно определиться с будущим страны, а Великобритания не должна вмешиваться в эти дела.