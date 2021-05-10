Ученые из США определили причину возникновения крупного цунами на острове Сулавеси

Цунами, накрывшее город Палу в 2018 году, привело к жертвам среди местного населения. Долгое время причина его образования оставалась загадкой.

Цунами, накрывшее город Палу в 2018 году, привело к жертвам среди местного населения. Долгое время причина его образования оставалась загадкой.

Специалисты Калифорнийского технологического института определили причину образования катастрофического цунами, унесшего жизни четырех тысяч человек в городе Палу на острове Сулавеси, Индонезия. В этом ученым помог метод компьютерного моделирования.

Эксперты пришли к выводу, что цунами образовалось в результате крупного землетрясения магнитудой в 7,5 балла. В обычных условиях такие толчки не приводят к появлению крупных цунами, однако это стало возможным в силу особенностей местной бухты. Специалисты института обращают внимание на эту опасность и призывают к организации должной защиты, что позволит избежать повторения трагедии.