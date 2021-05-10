В Риге волонтеры перехитрили полицейских, не дававших почтить память советских воинов

Ночью у подножия монумента Освободителям появилась красная звезда из цветов, хотя дорогу к памятнику перекрыли.

В Латвии волонтеры выложили у памятника Освободителям Риги красную звезду из гвоздик, несмотря на перекрытый полицейскими доступ к мемориалу.

Накануне 9 мая полиция перекрыла подходы к памятнику советским воинам-освободителям Риги, чтобы не допустить массового скопления людей. Официальной причиной называлась забота о здоровье граждан в пандемию коронавируса.

Тем не менее, почтить память погибших советских солдат в День Победы пришли около 20 тыс. латвийцев. Они оставляли цветы на специальных столах, установленных при подходе к мемориалу. Некоторым удалось передать букеты сотрудникам компании Rigas Mezi, которые следили за порядком у памятника и раскладывали цветы на свое усмотрение.

Именно волонтеры из Rigas Mezi выложили из гвоздик красную звезду. По словам депутата Европарламента, экс-мэра Риги Нила Ушакова, волонтеры проекта 9may.lv разбирали цветы всю ночь.

«Благодаря нашей молодежи мы знаем, что День Победы в Латвии был, есть и будет! А уровень новых рижских властей — перепрятывать цветы. И нет пока у нас в стране ни одного праздника, ради которого 20 000 человек были бы готовы выстоять в долгих очередях, чтобы просто положить цветы к своему памятнику. С Днем Победы!» — заявил Ушаков.

Ранее организатор шествия «Бессмертный полк», глава «Объединения против нацизма» Янис Кузинс рассказал корреспонденту «Политики Сегодня», как полиция препятствовала проведению памятной акции в Юрмале.